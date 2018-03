Moncler

(Teleborsa) - Ottimo andamento per, che resiste all' ondata di vendite che ha colpito Piazza Affari in scia all' esito incerto delle elezioni politiche Le azioni del luxury brand stanno guadagnando l'1,36% a 28,28 euro, collocandosi tra i best performer del FTSE Mib.Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 28,55 e successiva a quota 29,33. Supporto a 27,77.