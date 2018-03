Wall Street avvia la settimana sotto il segno delle vendite

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Finanziario

Telecomunicazioni

Industriale

Travelers Company

Boeing

Nike

United Technologies

JP Morgan

Monster Beverage

Netease

Micron Technology

Western Digital

Jd.Com

Wynn Resorts

Dentsply Sirona

Broadcom

(Teleborsa) -Sui listini azionari diverse le nuvole all'orizzonte: dai timori di una guerra commerciale alle prospettive di instabilità politica in Europa dopo l' esito del voto in Italia Intanto apre uno spiraglio per escludere Messico e Canada dai nuovi dazi annunciati su alluminio e acciaio, se si troverà un accordo sul, l'intesa commerciale tra i tre Paesi nordamericani, meglio nota comeA New York, si muove sotto la parità il, che scende a 24.469 punti, con uno scarto percentuale dello 0,34%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi, in essere da martedì scorso. Sulla stessa linea, loha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia. Poco sotto la parità il(-0,40%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,47%),(-0,08%) e(-0,26%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,83%). Le peggiori performance, invece, si registrano suche avvia a -0,89%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,03%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,72%.Andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,62%.(+2,55%),(+1,59%),(+1,25%) e(+0,91%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,73%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,01%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,34%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,88%.