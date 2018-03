Wizz Air lancia la seconda edizione del WIZZ Youth Challenge

(Teleborsa) - Wizz Air, ha lanciato la seconda edizione del, una, proponendo idee innovative pronte all'uso in risposta a una sfida aziendale stabilita dalla Società.Coloro che parteciperanno al WIZZ Youth Challenge, se selezionati, potranno presentare i loro concetti ai professionisti senior del team di aviazione WIZZ in occasione di un evento dal vivo a Budapest.I vincitori del concorso saranno premiati con l'opportunità di viaggiare gratuitamente per un anno intero sulla rete WIZZ – che attualmente offre più di 600 rotte, collegando 145 destinazioni attraverso 44 Paesi – mentre le squadre che si posizioneranno al secondo e al terzo posto riceveranno dei biglietti di andata e ritorno gratuiti, ideali da usare per le vacanze dei loro sogni o per proseguire i loro studi all'estero.