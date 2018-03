Zona Euro, l'economia rallenta più del previsto a febbraio

(Teleborsa) - L'economia della Zona Euro scala le marce più del previsto a febbraio.L'rispetto ai 57,5 della stima preliminare diffusa lo scorso 21 febbraio Confermata dunque la, quando il PMI composito si era portato a quota 58,8 punti, anche se l'indicatore resta di molto sopra alla media di lungo termine di 53., che erano per una conferma del valore indicato nella prima lettura.Andamento analogo per il, purerispetto ai 56,7 punti della stima flash. A gennaio l'indicatore si era portato a quota 58.Quanto alle singole economie, da segnalare la r(da 57,4 a 57,6) e quella al ribasso della(da 57,8 a 57,3). Ilinvece a quota 56, valore minimo di tre mesi."L’economia dell'Eurozona di febbraio sembra abbia incontrato un ostacolo dopo lo straordinario inizio anno. E’ troppo presto per fare supposizioni in merito alla contrazione del PMI di febbraio ed era prevedibile un rallentamento dal picco registrato a gennaio. E’ sicuramente più opportuno parlare degli alti valori ancora rilevati all'indagine. Finora, nell'arco di questo inizio anno, il PMI ci sta mostrando un'Eurozona sulla rotta verso la maggior espansione trimestrale degli ultimi 12 anni, in linea con un vigoroso aumento del tasso trimestrale del PIL dello 0,8-0,9%" ha commentato, Chief Business Economist presso IHS Markit. Williamson ha puntato anche il dito sulleche stanno evidentemente colpendo molte aziende.