Finecobank, a febbraio raccolta netta +33%

Finecobank

(Teleborsa) - La raccolta netta da inizio anno diè stata pari a 1.021 milioni (+41% a/a). La raccolta gestita ha raggiunto 398 milioni (-11% rispetto allo stesso periodo del 2017) pari al 39% della raccolta netta totale, la raccolta amministrata si è attestata a 66 milioni mentre la raccolta diretta è stata pari a 557 milioni."Il mix della raccolta - spiega Finecobank in una nota - si conferma coerente con la maggiore volatilità registrata sui mercati".Da inizio anno la raccolta in “Guided products & services” ha raggiunto 464 milioni portando l’incidenza di questi ultimi rispetto al totale AuM al 65% rispetto al 58% di febbraio 2017 e al 64% di dicembre 2017.La raccolta da inizio anno tramite la rete di consulenti finanziari è stata pari a 962 milioni, in aumento del 42% rispetto allo stesso periodo del 2017., la raccolta netta della Banca è stata pari a 609 milioni (+33% a/a). La raccolta gestita è stata pari a 145 milioni, la raccolta amministrata si è attestata a 235 milioni e quella diretta a 229 milioni.Ilè pari a € 68.015 milioni (+1% rispetto a dicembre 2017 e +11% a/a).Il numero dei clienti totali al 28 febbraio 2018 è di oltre 1.214.000, in crescita del 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Da inizio anno sono stati acquisiti 20.623 nuovi clienti (-4% a/a), di cui 9.641 nel solo mese di febbraio (+1% a/a).