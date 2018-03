Istat, l'economia italiana mantiene un profilo espansivo

(Teleborsa) - "In uncaratterizzato dal miglioramento del commercio internazionale, l’economia italiana mantiene un profilo espansivo". Lo rileva l'nella nota mensile di febbraio sull'andamento dell'economia italiana spiegando che "confermando, per i prossimi mesi, il mantenimento di uno".. Nel quarto trimestre, l'Istat rileva che i consumi finali nazionali hanno segnato un modesto incremento congiunturale (+0,1%), con una intensità uguale sia per la spesa delle famiglie residenti sia per quella delle amministrazioni pubbliche (+0,1%). Le dinamiche delle componenti della spesa delle famiglie risultano in linea con l’andamento complessivo: i consumi di beni durevoli e quelli di servizi hanno segnato un lieve aumento (+0,2%) mentre i consumi di beni non durevoli hanno registrato una variazione congiunturale nulla.I principali indicatori del mercato del lavoro si mantengono sui livelli dei mesi precedenti. "Le prospettive per l’occupazione nei prossimi mesi si mantengono stabili. Nel quarto trimestre 2017, il tasso di posti vacanti destagionalizzato nel complesso delle attività economiche è all'1%, un livello elevato ma stabile rispetto al trimestre precedente".. A febbraio l’inflazione è in decelerazione dopo tre mesi di stabilità. "Nei prossimi mesi, è attesa evolversi su ritmi moderati".