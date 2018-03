(Teleborsa) - Attesa una partenza al rialzo per la borsa americana, come preannunciato daiI mercati americani già in recupero da ieri 5 marzo quando il presidente Donald Trump si è detto pronto a rinegoziare i dazi commerciali in Canada e Messico Scarna l'agenda, dove sono previsti solo gli ordini industria di gennaio.A poco meno di un'ora dall'opening bell il futureavanza dello 0,45%, quello sulsale dello 0,63%.