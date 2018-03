Bruxelles bacchetta l'Italia: "Squilibri macroeconomici eccessivi"

(Teleborsa) -. Lo ha dichiarato il commissario agli Affari economici, durante una conferenza stampa.L'della Penisola, insieme all'ancora altoe ad unsononel suo Rapporto semestrale sui Paesi.Secondo Bruxelles. La nota positiva è chegrazie alle ampie liquidità presenti sul mercato e ai miglioramenti della posizione verso l'estero. Tuttavia "i rischi potrebbero emergere se l'attuale linea accomodante della politica monetaria dovesse invertirsi" e se rallentasse lo slancio delle riforme.Non è mancato un accenno all' esito incerto delle elezioni politiche del 4 marzo . "Riconosciamo che un eventuale Governo ad interim potrebbe non avere la piena autorità di bilancio e in questi casi accettiamo documenti di no change scenario, ma non balzerei a questa conclusione, dobbiamo vedere come si chiude il processo di formazione dell'Esecutivo" ha detto invece il Vicepresidente della Commissione UE,