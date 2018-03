Confitarma-AssArmatori, primo e costruttivo confronto

(Teleborsa) -(l'associazione che riunisce le più importanti compagnie attive nel settore del cabotaggio e dei collegamenti con le isole),(Gruppo MSC di Ginevra sia nella sua componente cargo che attraverso MSC Cruises), Vincenzo Onorato, al vertice di Moby Lines S.p.a., il Gruppo marittimo italiano più importante di navigazione nel mediterraneo , a capo dell'omonimo gruppo di Genova.Si è trattato del. Presenti perMario Mattioli, Angelo D’Amato, Guido Grimaldi, Beniamino Maltese e Luca Sisto; perappunto Stefano Messina e Achille Onorato (Ad figlio di Vincenzo), Stefano Beduschi, Matteo Catani e Pasquale Russo.Incontro cheLe due Associazioni. In particolare hanno ripercorso lo sviluppo positivo derivato dall’impianto normativo del Registro Internazionale e della Tonnage Tax (Legge n.30 del 1998 e successive modifiche),, quale ad esempio il piccolo cabotaggio e il TPL (trasporto Pubblico Locale), il tutto per un sempre maggiore sviluppo della flottaAnche per quanto riguarda, le due Associazioni hanno convenuto di lavorare congiuntamente e confrontarsi.. Il Consiglio di AssArmatori complessivamente rappresenta gruppi che operano oltre 600 navi con un'occupazione diretta di circa 70 mila addetti.rappresentando i nove/decimi della flotta mercantile del Paese, raggruppando Imprese di Navigazione e Gruppi Armatoriali che operano in tutti i settori del trasporto merci e passeggeri, nelle crociere e nei servizi ausiliari del traffici.curando la rappresentanza e la tutela dell’industria e delle imprese armatoriali nazionali nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni, nonché con le organizzazioni economiche, politiche, sociali e sindacali.