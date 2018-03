Inmarsat lancia il servizio internet sugli aerei nei cieli europei

Inmarsat

(Teleborsa) -, il gestore britannico di servizi per telecomunicazioni mobili satellitari, si appresta a lanciare entro l’estate un servizio destinato a garantire la connessione web sugli aerei a una velocità equivalente alla banda larga della linea fissa. Ne dà notizia Financial Times, spiegando che il servizio, denominato), consentirà ai passeggeri degli aerei in volo sui cieli europei di connettersi stabilmente a internet e sfruttare anche i servizi di messaggistica, come whatsapp, e i canali social.Inmarsat si avvarrà della collaborazione di, che realizzerà una rete di trecento ricetrasmettitori in trenta Paesi europei, e, che metterà a disposizione una serie di ripetitori in grado di garantire la stabilità del segnale in quota. L’accesso alla rete attraverso la connessione EAN sarà a pagamento e garantirà, abbinando alle tariffe gli spazi pubblicitari, un monte di 130 milioni di dollari entro il 2035, secondo l’analisi condotta dalla London School Economics.