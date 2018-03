INWIT rivela il piano strategico 2018 - 2020

INWIT

(Teleborsa) -potrà proseguire il suo percorso di crescita e di creazione di valore, continuando a far leva sulle sue caratteristiche distintive: la qualità e la strategicità degli asset, la relazione con i clienti e la capacità di innovazione.In un orizzonte più ampio, INWIT prevede di continuare il proprio percorso di crescita, rafforzando la leadership sul mercato tradizionale e recitando un ruolo sempre più di primo piano sui nuovi business. In particolare prevede: Una crescita media dei ricavi “mid-single-digit” nell'arco di Piano; Una crescita media del recurring free cash flow “low teens” nell'arco di Piano.Per sostenere questi ambiziosi obiettivi il Piano Strategico prevede di: continuare ad ospitare nuovi clienti sulle proprie torri fino al raggiungimento di un rapporto di tenancy di circa 2,1x a fine 2020; investire circa 300 milioni di euro nell'arco di piano, principalmente dedicati ai nuovi business; accelerare la commercializzazione di nuovi servizi che genereranno ricavi per oltre 65 milioni di euro a partiredal 2020.“Continua a prospettarsi un futuro di crescita per INWIT nei prossimi tre anni” - ha sottolineato l’Amministratore Delegato del gruppo delle torri- . “Tre anni in cui l’Azienda genererà nuovi ricavi e nuove efficienze nei business tradizionali ma soprattutto si affermerà significativamente sui nuovi servizi e coglierà le grandi opportunità offerte dall'avvio del 5G e dal possibile consolidamento del mercato delle infrastrutture”.Stabile il titolo a Piazza Affari: +0,33%.