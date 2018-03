Sostenibilità Ambientale, Legambiente e Treno verde premiano Aeroporti di Puglia

(Teleborsa) -è molto attiva nella salvaguardia dell'ambiente e proprio per questo suo impegno quotidiano ha ricevuto un prestigioso riconoscimento. Nei giorni scorsi il, la campagna realizzata dae ilo con la partecipazione del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, ha sostato a Foggia, e ha deciso di assegnare un riconoscimento speciale alla società che gestisce i principali aeroporti pugliesi per le iniziative realizzate in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e di adeguamento e efficientamento energetico.In particolare il riconoscimento è stato attribuito per l’ampliamento dell’ala est dell’, realizzato in base a un progetto incardinato sui più recenti principi di eco-sostenibilità, in grado di selezionare avanzate soluzioni tecnologiche, anche in relazione a sistemi di produzione fotovoltaica, totalmente integrate nella struttura architettonica.Per Aeroporti di Puglia il riconoscimento va al di là della specifica menzione poiché premia la scelta di anteporre le esigenze di qualità ambientale a interventi di più facile realizzazione e di maggior resa economica, nella consapevolezza che ciò sia un messaggio di forte valore sociale che la struttura aeroportuale aiuta a diffondere ad una “platea” più ampia di quella locale. In questo ambito, Aeroporti di Puglia ha adottato numerosi interventi in materia di approvvigionamento energetico, mitigazione dell'impatto ambientale, abbattimento del rumore aeroportuale e riciclo delle acque meteoriche, che fanno degli aeroporti pugliesi un laboratorio sperimentale orientato verso tecnologie di ultima generazione.