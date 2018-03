Trasporto metropolitano: da MIT in arrivo 191 milioni di euro

(Teleborsa) - Via libera a oltre 191 milioni di euro del "fondo per migliorare l'offerta di servizi di trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane, destinato alle reti metropolitane, le linee tramviarie e il materiale rotabile". Il decreto di riparto è stato firmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,Continuiamo a investire risorse per la cura del ferro nelle città metropolitane e per il trasporto dei pendolari – commenta il Ministro– per migliorare la sostenibilità e la qualità di vita nelle città".Per assegnare le risorse si è tenuto conto delle indicazioni dell’Allegato al Def 2017 " Connettere l’Italia : fabbisogni e progetti di infrastrutture" e delle linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche del Ministero.Gli interventi selezionati corrispondono a caratteristiche di urgenza, priorità, maturità progettuale, coerenza con il rinnovo del parco veicolare, potenziamento delle linee o completamento, estensione della rete.