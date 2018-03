Wall Street negativa. In focus dazi e Fed

Dow Jones

(Teleborsa) -, con gli indici messi sotto pressione dall'intensificarsi dei timori di una guerra commerciale globale. Ad alimentare le preoccupazioni sono state le dimissioni a sorpresa annunciate dal consigliere economico americano, Gary Cohn , molto ascoltato dal presidente degli Stati Uniti. Si tratta di un, ma anche per l'intero partito repubblicano. Cohn ha sempre sostenuto una linea di politica commerciale liberale e si è sempre detto contrario al protezionismo. Trump, la scorsa settimana, ha annunciato l' imposizione di tariffe su acciaio e alluminio Sul fronte macroeconomico, cresce a febbraio, oltre attese, l'occupazione nel settore privato statunitense , secondo quanto redatto da, il mese scorso sono stati creati 235.000 posti di lavoro, mentre le stime erano per un rialzo di 200.000. Il dato di gennaio è stato rivisto in rialzo da 234.000 a 244.000 posti di lavoro creati. Tali numeri se saranno confermati con il, metteranno ancora una volta sotto pressione la Federal Reserve, che oltre a combattere contro una potenziale guerra commerciale, dovrà affrontare leLa giornata che si prospetta a Wall Street è dunque di forte pressione, con l'attenzione degli investitori concentrata anche su quello che emergerà dal, in pubblicazione stasera e che potrebbe dare ragguagli sull'orientamento della banca centrale americana.Sulle prime rilevazioni, ilsegna una flessione dello 0,79%; sulla stessa linea, si muove al ribasso lo, che perde lo 0,61%, scambiando a 2.711,56 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,44%, come l'S&P 100 (-0,6%).. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,04%),(-1,01%) e(-0,93%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,37%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,66%.Calo deciso per, che segna un -1,55%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,29%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,46%.(+9,93%),(+1,38%),(+1,33%) e(+1,32%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -15,11%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,88%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,50%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,78%.