Borse europee in ostaggio della cautela mentre attendono la BCE

Euro / Dollaro USA

oro

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

Media

Telecomunicazioni

Tecnologico

Mediaset

Atlantia

ACS

TIM

Poste Italiane

Recordati

Ferragamo

CNH Industrial

Fiat Chrysler

ERG

Juventus

Mondadori

doBank

Datalogic

Interpump

(Teleborsa) -, mentre si mostrano più cauti i principali mercati di Eurolandia.Mentre continua a tenere banco la questione dei dazi , gli investitori sono inche oggi 8 marzo si pronuncerà in materia di tassi d'interesse, anche se non sono attesi cambiamenti di rilievo alla politica monetaria L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,31%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.324 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 61,04 dollari per barile.dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,36%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,38% a 22.559 punti, proseguendo la serie positiva iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 24.806 punti. Sale il(+0,94%), come il FTSE Italia Star (0,6%).In buona evidenza a Milano i comparti(+3,10%),(+2,71%) e(+1,71%).di Milano, troviamo(+6,25%),(+4,50%) che ha confermato colloqui preliminari conper negoziare un accordo per spartirsi gli asset di Abertis, evitando così la guerra derivante da un'OPA. Continua la corsa(+3,31%) che continua a beneficiare dei conti e il Piano industriale annunciati ieri 7 marzo, mentremostrano una salita del 2,68%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,20%.che mostra un piccolo decremento dello 0,87%.per, che cede un piccolo -0,78%., con un calo frazionale dello 0,64%.Tra i(+7,52%). Stamane il Gruppo ha presentato il piano industriale al 2022 e i conti 2017 (+7,42%) dopo la vittoria a Londra contro il Tottenham che le ha dato il lasciapassare per accedere ai quarti di finale di Champions League. Corre(+4,01%) e(+3,93%). Le, invece, si registrano su, che ottiene -0,96%. T, con un modesto ribasso dello 0,93%.