Brand turistico #weareinpuglia all’Aeroporto di Bari

(Teleborsa) - Novità in tema di promozione turistica in PugliaIl, hanno visitato le aree sterili dello scalo per visionare la nuova brandizzazione curata da Pugliapromozione. Alla riapertura dell’aerostazione, i passeggeri troveranno pannelli murali contrassegnati dalla grafica #weareinpuglia, corredati da immagini e le didascalie in lingua inglese, installati nei corridoi di collegamento dei finger con le aree arrivi e ritiro bagagli.Nell’area partenze, invece, un videowall presso l’Info Point, che ha allungato gli orari di apertura, con video promozionali Pugliapromozione e postazioni digitali.L'iniziativa segue quella che coinvolge, insieme all'aeroporto di Bari, lo scalo di Brindisi, dove sono stati installati due sculture luminose #WE ARE IN PUGLIA, con pannelli retro illuminati e un totem digitale che rientra nella campagna di comunicazione 2017 “Puglia, lo spettacolo è ovunque”.Prima del sopralluogo nell'aerostazione di Bari, Emiliano e Capone hanno presentato lee delle iniziative di programmazione turistica previste in Puglia per il biennio 2018-2019.Il biennio 2016-2017 ha segnato un successo storico per la Puglia turistica. Dopo il boom del 2016, arrivi e presenze hanno continuato a crescere nel 2017 (+8,7% di arrivi e +6,7% di presenze).Approvato nel febbraio scorso, il piano Strategico del turismo Puglia 365, sono state avviate le prime iniziative di Promozione, Comunicazione e Accoglienza, che fanno perno sugli aeroporti. L’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone, ha dichiarato che(impegnati sulla misura 6.8 del P.O Fers 2014/20).