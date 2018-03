Cementir, cresce l'utile nel 2017. Dividendo 0,10 euro

Cementir

(Teleborsa) - Risultati in aumento nel 2017 per. La società cementiera ha archiviato il periodo conpari a 1.140,0 milioni di Euro, in crescita del 10,9% rispetto ai 1.027,6 milioni di Euro del 2016 per la variazione del perimetro di consolidamento.L’netto di Gruppo, dedotto il risultato di pertinenza degli azionisti terzi, è pari a 71,5 milioni di Euro (67,3 milioni di Euro nel 2016).L’al 31 dicembre 2017 è pari a 536,6 milioni di Euro, in diminuzione di 25,8 milioni di Euro rispetto ai 562,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2016.Il Consiglio di Amministrazione inoltre ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti, prevista per il 19 aprile 2018 in un’unica convocazione, la distribuzione di undi 0,10 Euro per azione (in linea con il 2016) per un importo complessivo di 15,9 milioni di Euro, utilizzando la riserva per utili riportati a nuovo conseguiti negli esercizi chiusi sino al 31 dicembre 2007. Il dividendo sarà posto in pagamento il 23 maggio 2018 previo stacco della cedola in data 21 maggio 2018 (record date alla data del 22 maggio 2018).“L’esercizio 2017 si è chiuso con un margine operativo lordo pari a 222,7 milioni di Euro, superiore ai 197,8 milioni di Euro dell’esercizio precedente, grazie al consolidamento per 12 mesi del gruppo CCB e al miglioramento in Cina, Regno Unito, Norvegia e Svezia, che ha permesso sostanzialmente di compensare i minori risultati conseguiti in Turchia, Egitto e Malesia. Inoltre, le svalutazioni della Lira turcae della Sterlina egiziana hanno determinato un impatto negativo sui risultati del Gruppo. Il flusso di cassa generato dall’attività operativa e il controllo del capitale circolante hanno consentito di chiudere l’anno con un indebitamento finanziario netto di 536,6 milioni di Euro, migliore delle previsioni”, ha commentato, Presidente e Amministratore Delegato.