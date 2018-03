Finanziamenti, al primo posto quelli destinati all'acquisto di beni e servizi

(Teleborsa) - Tra i Paesi occidentali con i quali è possibile fare un confronto, l’Italia risulta tra quelli in cui i cittadini storicamente hanno una minore esposizione nei confronti degli Istituti di Credito. A questo riguardo, i dati relativi allmostrano, a livello nazionale un indebitamento residuo (inteso come somma degli importi pro-capite ancora da rimborsare per estinguere i contratti in essere) è pari a 33.835 Euro (-1,8% rispetto al 2016), in virtù di un peso ancora rilevante deiE' la fotografia scattata dallo studio realizzato da MisterCredit-CRIF secondo cui, complessivamente, per i contratti di credito rateale attivi(-1,5% rispetto all'anno precedente).Per quanto riguarda lapresenti all'interno del portafoglio delle famiglie, l'analisi mostra al, ancora una volta, i, ecc. che hanno un peso in termini di numerosità pari al 43,6% del totale (+0,8% rispetto all'anno precedente).troviamo i, che si legano alla rinnovata progettualità delle famiglie nel nuovo contesto di progressivo miglioramento del quadro economico generale, con una incidenza pari al 34% (+0,1%). Infine, la componente dei, che si caratterizzano per una incidenza del 22,4% sul totale.