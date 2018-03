Gruppo Aviva presenta i risultati 2017

Aviva

(Teleborsa) - Il Gruppoha presentato oggi 8 marzo a Londra i risultati d’esercizio relativi all'anno 2017. La compagnia ha registrato una crescita complessiva: non solo degli utili e dei dividendi, ma anche del capitale e del cash flow.L’e il dividendo del +18%, confermando una crescita a due cifre per il quarto anno consecutivoLaha registrato un +31% raggiungendo i 2,7 miliardi di euro e portando il valore degli Asset Under Management a 25,5 miliardi (+11,8% rispetto al 2016).In Italia,porta a +37% il surplus di capitale rispetto al 2016 e mantiene un dividendo versato alla Capogruppo pari a 90 milioni. Lrisulta in aumento a 76 milioni.