Iren, accelerano i conti del 2017. Proposto dividendo

Iren

(Teleborsa) -ha chiuso il 2017 con conti in salita.salgono del 12,6% a 3,697 miliardi di euro. Il(Ebitda) a 820,2 milioni di euro (+0,7% rispetto agli 814,2 milioni di euro del 2016.L'pari a 237,7 milioni di euro aumenta del 32,2% rispetto a 179,8 milioni di euro precedenti.L'indebitamento finanziario netto pari a 2.372 milioni di euro scende di circa 85 milioni di euro rispetto al dato del 31 dicembre 2016.Il Consiglio di Amministrazione ha proposto un dividendo pari a 0,07 euro per azione in crescita del 12%. "Quelli presentati oggi sono i migliori risultati di sempre nella storia di", ha commentato il presidente. "Il 2017 - ha aggiunto - è stato contrassegnato non solo da un aumento significativo di utili e dividendi, ma anche da una notevole crescita negli investimenti (+32% a 357,3 milioni di euro), quasi interamente destinati allo sviluppo sui territori, generando per gli stessi una rilevante ricaduta in termini socio economici".Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo ha approvato ilche si è chiuso con, mentre l'86% della produzione energetica da fonte eco-compatibile (media nazionale 37,3%). Per quanto riguarda la, questa arriva al 60,6% contro una media nazionale che si ferma al 52,5%. 1.171 impianti per garantire la depurazione delle acque. Per quanto riguarda l'occupazione, il 98% dei dipendenti è a tempo indeterminato, nel 2017 ci sono state 152 assunzioni.Circa 90.300 studenti di oltre 700 scuole hanno partecipato alle offerte formative Edu.Iren