L'Anas festeggia i 90 anni con una Mostra storica itinerante

(Teleborsa) -. La sua costituzione risale al 17 maggio 1928 con il nome di AASS. Raccontare la storia di Anas, che oggi fa parte della grande famiglia FS Italiane, significa quindi ripercorrere le tappe più importanti dello sviluppo del Paese e la storia di tutti gli italiani.Nasce con questo obiettivo lacurata da Emilia Giorgi e Antonio Ottomanelli. Esposta al Salone Centrale della Triennale di Milano, la mostra racconta quasi un secolo di storia italiana, attraverso le immagini diche hanno mosso milioni di persone, utilizzando la strada sia come mezzo sia come metafora. Lo spettatore potrà rivivere, attraverso le più belle immagini provenienti da tredici archivi diversi, eventi eclatanti e di rottura, come lonel 1943 onel 1966, per arrivare all’ultimoe alla ricostruzione della Basilica di Siponto di Edoardo Tresoldi.L’installazione poiper essere esposta nelle principali città italiane. Ilpartirà ilalla volta di Reggio Emilia, Assisi, Olbia, Salerno, Reggio Calabria, per arrivare il 16 maggio a Catania, dove si celebrerà la chiusura del tour con una due giorni dedicata al futuro e all'innovazione.Il presidentesottolinea il "che Anas ha avuto nella modernizzazione del Paese, influenzandone lo sviluppo economico e culturale" e ricorda l’ingresso della società nel Gruppo FS Italiane a gennaio del 2018, che rappresenta "solo l’ultimo dei passi compiuti neldi un’azienda che non si è mai fermata”.“Anas è oggi un’azienda rinnovata, che da tre anni a questa parte ha fatto del cambiamento la propria bussola", ha rimarcato l’Amministratore Delegato,, ricordando che Anas ha un volume di investimenti già interamente finanziati e, con l’ingresso nel Gruppo FS Italiane, "un nuovo assetto industriale capace di accrescere gli standard di qualità, efficienza e sicurezza della rete stradale nazionale”.