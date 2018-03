Mercati aprono cauti in attesa della BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia.Mentre continua a tenere banco la questione dei dazi , gli investitori sono in attesa delle decisioni della BCE che oggi 8 marzo si pronuncerà in materia di tassi d'interesse. scivolano oltre attese gli ordinativi all'industria in Germania mentre nel pomeriggio negli States usciranno le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,18%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 61,19 dollari per barile.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto perche passa di mano in salita dello 0,18%.A Milano, ilavanza lievemente dello 0,22% a 22.515 punti. Stessa intonazione per ilprocede a piccoli passi, avanzando dello 0,24%.di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 3,65%.suche registra un rialzo dell'1,55%.perche mostra un progresso dell'1,18%., che cresce di un modesto +0,81%., invece suche mostra un decremento dello 0,92%.perche cede lo 0,88%.con un calo frazionale dello 0,79%.che ha presentato il piano industriale al 2022 e i conti 2017