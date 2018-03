Borse europee al palo insieme a Piazza Affari. Occhi puntati sul Job Report

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Avvio di giornata poco mosso per, in linea con i principali mercati di. Gli investitori rimangono attendisti in attesa del Job Report americano, vero market mover della settimana borsistica.Ieri, 8 marzo, come atteso, la BCE ha lasciato il costo del denaro invariato, mentre ha rassicurato sulla crescita economica Dal in frenata l'industria tedesca , subisce una battuta d'arresto anche la produzione industriale in Francia mentre in Italia alle 10:00 l'Istat rivelerà il dato sui prezzi alla produzione di gennaio.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,231. L'è sostanzialmente stabile su 1.318,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) archivia la giornata con guadagno frazionale dello 0,28%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 126 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,90%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,24%, nulla di fatto per, che passa di mano in calo dello 0,11%. Incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche lima dello 0,06%. Sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 24.979 punti.di Piazza Affari, buona performance perche cresce dell'1,87% mentre si fanno insistenti i rumors su una fusione tra Mediaset e TIM Buono l'avvio diche mostra un +1,18%.che vanta un progresso dello 0,89%. Ieri, 8 marzo il gruppo ha confermato colloqui preliminari conper discutere un accordo comune sulla contesasu cui entrambi i gruppi hanno lanciato un'offerta.Moderato rialzo per, che registra una plusvalenza dello 0,34%., invece, si registrano suche mostra un -2,86%perche soffre un calo dello 0,35%.che mostra una limatura dello 0,25%.Dimessache si adagia poco sotto i livelli della vigilia.di Milano,(+3,99%),(+2,74%),(+3,09%) e(+1,83%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,65%.Spicca ladi, che scende dell'1,92%.