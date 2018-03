Eni, a Venezia i vaporetti vanno a Eni Diesel+

Eni

(Teleborsa) -diventa sempre più green, concentrandosi sull'economia circolare. L'olio con cui i cittadini friggono gli alimenti e conferiscono al servizio di raccolta differenziata diventaper i mezzi acquei del servizio di trasporto pubblico.Grazie all'accordo sottoscritto dacon ilinsieme ale averrà avviato un progetto di sperimentazione su larga scala basato sull'utilizzo da parte di tutti i mezzi della flotta navale di, il nuovo carburante di Eni che contiene il 15% di componente rinnovabile. In particolare il biocarburante verrà fornito all'azienda veneziana di trasporto pubblico allo stesso costo del gasolio finora utilizzato dai mezzi in servizio nella città lagunare, dei quali Eni è già fornitore a seguito di gara d’appalto.Per sette mesi, dal 1 aprile al 31 ottobre 2018, tutti i mezzi acquei della flotta AVM/Actv, attualmente riforniti con gasolio tradizionale, utilizzeranno il nuovo combustibile la cui parte vegetale viene prodotta a Porto Marghera, dove Eni ha realizzato, con un brevetto proprietario, il primo esempio al mondo di conversione di una raffineria convenzionale in bioraffineria, cioè in grado di trasformare materie prime di origine biologica, inclusi gli oli vegetali usati e grassi animali, in biocarburanti di alta qualità.Gli esami di laboratorio hanno evidenziato una riduzione delle emissioni inquinanti, in particolare ossidi di azoto, particolato primario e secondario, e delle particelle ultrafini, ma anche minori consumi, in conseguenza dell’elevato potere calorifico della componente biologica.