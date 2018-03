Fincantieri annuncia la nascita di Fincantieri Services USA

Fincantieri

(Teleborsa) -punta a sviluppare il proprio business negli Stati Uniti. L'azienda italiana operante nel settore della cantieristica navale ha costituito, controllata al 100%, con sede a Miami, Florida, che sarà il fulcro di tutte le attività di servizi e di post vendita sulle navi da crociera del Gruppo nel Paese.Fincantieri Services USA agirà come unico front office verso i clienti cruise, offrendo un’ampia gamma di servizi, in particolare tutti quelli legati alla gestione del ciclo vita delle unità, nonché con focus su riparazioni e refitting.Fincantieri Services USA è destinata a diventare il riferimento per gli armatori statunitensi in ambito services sul suolo americano, consentendo a Fincantieri di negoziare accordi di lungo termine in tale segmento e allinearsi così all’attuale trend di mercato, che è ancora in forte espansione.Poco mosso il titolo a Piazza Affari: -0,08%.