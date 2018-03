Fintech, l'UE spinge sull'acceleratore per favorirne la crescita

(Teleborsa) -, che considera un fattore strategico ai fini dell'Unione dei mercati dei capitali (UMC) e detta linee guida per l'espansione di questo settore nell'ottica di rendere più competitivi ed innovativi i mercati finanziari.La Commissione europea ha illustrato unsu come sfruttare le opportunità offerte dall'innovazione nei servizi finanziari resa possibile dalla tecnologia ()., e gli investitori e le imprese dell'UE dovrebbero poter trarre il massimo beneficio dai vantaggi offerti dal mercato unico in questo settore in rapida evoluzione", afferma la Commissione."Per competere a livello mondiale, le imprese europee innovative devono avere accesso ai capitali, disporre di spazi per innovare e beneficiare di un ampliamento di scala per crescere", sottolinea, Vicepresidente responsabile per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali.Il piano d'azione presentato oggi intende(come la blockchain, l'intelligenza artificiale e i servizi di cloud) e al tempo stesso mira a rendere i mercati più sicuri e di più facile accesso per i nuovi operatori.Il piano in questioneper consentire ai modelli di business innovativi di espandersi,e l'integrità del sistema finanziario. Fra queste: un laboratorio UE sulle tecnologie finanziarie, un Osservatorio e forum dell'UE sulla blockchain, la digitalizzazione delleinformazioni pubblicate dalle società quotate in Europa, anche attraverso il ricorso a tecnologie innovative, una migliore informativa sulla cybersicurezza, n migliori prassi sugli spazi di sperimentazione normativa, sulla base degli orientamenti forniti dalle autorità europee di vigilanza. -La Commissione ha proposto anche un, in modo tale che le piattaforme la cui licenza sia stata rilasciata in un determinato paese possano operare in tutta l'UE. "Una licenza dell'UE per il crowdfunding aiuterebbe le piattaforme di crowdfunding a espandersi in Europa e a mettere in contatto investitori e imprese di tutta l'UE, offrendo a imprese e imprenditori maggiori opportunità per proporre le loro idee a un pubblico più vasto di potenziali investitori", commenta Dombrovskis.Attualmente, infatti. Per questo motivo il crowdfunding è poco sviluppato nell'UE rispetto ad altre grandi economie mondiali; inoltre il. Uno dei maggiori ostacoli è la mancanza di norme comuni. Ciò comporta un considerevole aumento dei costi di conformità e operativi e impedisce alle piattaforme di crowdfunding di espandersi oltre confine.