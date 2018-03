GIMA TT, CdA approva progetto di bilancio 2017

GIMA TT

(Teleborsa) - Ricavi e utile in forte crescita per. La società che opera nel settore delle macchine automatiche per il packaging dei prodotti derivati del tabacco ha chiuso il 2017 connetti pari a 151,8 milioni di euro, evidenziando una crescita del 51,2% rispetto ai 100,4 milioni al 31 dicembre 2016.In forte crescita il margine operativo lordo (EBITDA) ante oneri non ricorrenti relativi alla quotazione salito a 63 milioni di euro (+56,7% rispetto ai 40,2 milioni al 31 dicembre 2016) e il margine operativo lordo (EBITDA) salito a 61,7 milioni di euro (+53,4% rispetto ai 40,2 milioni al 31 dicembre 2016). L’utile operativo (EBIT) è salito a 61,2 milioni di euro (+54% rispetto ai 39,8 milioni nel 2016) e(+62% rispetto ai 27,2 milioni nel 2016).All'Assemblea degli Azionisti prevista per il 27 aprile 2018 sarà, se le condizioni attuali troveranno conferma nei prossimi mesi, GIMA TT stima ricavi superiori a 180 milioni di euro e un margine operativo lordo (EBITDA) intorno a 75 milioni di euro.