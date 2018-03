Salini Impregilo, Fisia Italimpianti si aggiudica contratto in Turchia

Salini Impregilo

(Teleborsa) - Nuova commessa pernella progettazione e realizzazione di impianti che migliorano l’eco-sistema. La società del Grupposi aggiudica un contratto da 57 milioni di euro per la realizzazione di un impianto di depurazione delle acque ad), ottenendo così la seconda aggiudicazione nel Paese in meno di due anni, dopo quella per l’impianto di Atakoy nel 2016.Fisia Italimpianti, in joint venture con le aziende turche Alkatas ed Alke, realizzerà l'impianto biologico nel quartiere di Yenikapi per il committente ISKI, società municipale che gestisce il sistema di acqua e depurazione per la città di Istanbul. Da completare entro 36 mesi, l’impianto permetterà di trattare 450.000 metri cubi al giorno di acqua, pari alla produzione di acque reflue di due milioni di abitanti.I due impianti, quello di Atakoy e questo di Yenikapi, sono in grado di soddisfare la necessità di trattamento di acque reflue prodotte da circa il 30% della popolazione di Istanbul.