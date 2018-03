Tassi fermi in Giappone, prosegue politica ultra espansiva

(Teleborsa) - Continua la linea ultra espansiva di politica monetaria in Giappone. Laha lasciato invariati i tassi di interesse: -0,1% per i tassi a breve e zero sui titoli di Stato decennali, senza fornire indicazioni sui piani futuri.La decisione è stata presa non all'unanimità, ma con 8 voti a favore e 1 contrario.Così, a livello mondiale,monetario,Il, ha confermato prospettive positive sull'economia giapponese ed ha ricordato che nelle previsioni rilasciate a gennaio il board della banca centrale stima un'inflazione al 2% nell'anno fiscale 2019, ma questo non vuol dire che la BoJ usirà subito dalla politica ultra-espansiva.