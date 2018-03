Wall Street in rally

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Finanziario

Industriale

Information Technology

Chevron

Caterpillar

General Electric

Intel

Lam Research

Wynn Resorts

Alexion Pharmaceuticals

Netflix

Hasbro

Dish Network

Micron Technology

Tesla Motors

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti sul listino USA, che porta a casa un guadagno dell'1,77% sul; sulla stessa linea, giornata brillante per lo, che termina a 2.786,57 punti. Guadagni frazionali per il(+0,53%), come l'S&P 100 (1,7%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,48%),(+2,17%) e(+2,03%).Tra i(+3,41%),(+3,02%),(+2,89%) e(+2,84%).Tra i(+5,74%),(+5,46%),(+4,72%) e(+4,56%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,06%.Nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.Vola, con una marcata risalita del 2,32%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,95%.