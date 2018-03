Dazi, il Made in Italy rischia grosso. Monito di Coldiretti: "Subito stop sanzioni alla Russia"

(Teleborsa) - E' guerra sui dazi. Soffiano venti di guerra commerciale tradopo la decisione del presidente statunitense di imporre tasse doganali del. Una misura che il Tycoon si è affrettato a definiredegli Stati Uniti che, se applicata anche sull'Ue, penalizzerebbe soprattutto i grandi esportatori come il nostro Paese. Sul piatto, infatti, ballanoche hanno raggiunto nel 2017 il record storico grazie ad un aumento del 9,8% rispetto all'anno precedente, come rivela l'analisi condotta dalla Coldiretti che, proprio in queste ore, lancia un monito.i cambiamenti del quadro internazionale impongono un. Lo dice Coldiretti nel sottolineare che scadono a giugno le misure varate dall'Ue nei confronti del Paese guidato da Vladimir Putin sotto la spinta degli Stati Uniti che hanno appena imposto- "- prosegue - che ha deciso l'embargo totale per una importante lista di prodotti agroalimentari con il divieto all'ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi ma anche pesce, provenienti daIl risultato è stato che per questi prodotti agroalimentari le spedizioni italiane in Russia sono state completamente azzerate e che complessivamenteUn, insomma, che è- "- sostiene la Coldiretti -che ha concluso il 2017 con il record dell'export nel mondo di 41 miliardi di euro (+7% rispetto al 2016). Glir dopo Germania e Francia, ma prima della Gran Bretagna con circain aumento del. Ilcon 1,3 miliardi risulta essere il prodotto più gettonato dagli statunitensi,