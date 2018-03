DEF, su stipendi statali braccio di ferro tra Governo uscente e quello in arrivo

(Teleborsa) - Il Ministro dell’Economia in carica,, è intenzionato a presentare sul filo di lana un DEF "neutrale" e squisitamente "tecnico": solo che i leader dei partiti che si sono imposti in occasione delle elezioni politiche di una settimana fa, "Di Maio e Salvini, premono per dar conto delle promesse agli elettori", in modo da "condizionare i contenuti del Documento di economia e finanza" trovarsi la strada pronta in caso di affidamento dell’incarico da parte del Capo dello Stato subito dopo Pasqua.dell'aumento dell'inflazione registrata negli ultimi dieci anni.Nel frattempo, il sindacato della scuola Anief conferma l'azione giudiziaria per sbloccare gli stipendi dal settembre 2015, come previsto dalla. Perché in media,, Presidentesottolinea: "Il costo della vita è l'unico parametro costituzionale da rispettare per stabilire se uno stipendio è equo. Stare abbondantemente al di sotto di questo parametro minimo significa non avere rispetto dei lavoratori pubblici. È lapalissiano: lo Stato pretende dai cittadini il rispetto delle leggi, ma poi è il primo a non dare seguito a quello che contengono. Per questo, come sindacato non possiamo esimerci dal ricordare che ilin via di approvazione dovrà essere dedicato a coprire tale gap stipendiale. In caso contrario, l'unica via rimane quella del ricorso".