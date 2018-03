Falck Renewables in rialzo complice un upgrade

Falck Renewables

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 4,91%.A fare da assist alle azioni, contribuisce la revisione al rialzo del giudizio da parte diche ha portato il giudizio a "hold" con target price a 2 euro.Falck Renewables ha chiuso ilconed undi euro.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dellapiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2,273 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 2,193. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2,353.