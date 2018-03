Positivo il mercato americano in avvio

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo il finale positivo di venerdì scorso sui dati migliori delle attese del mercato del lavoro La borsa americana ha aperto i battenti un'ora prima del previsto a causa del passaggio, avvenuto nel weekend appena trascorso, all'ora legale. Il listino americano avvierà le contrattazioni in anticipo per due settimane, compresa quella corrente.L'indicemostra un rialzo dello 0,22%, mentre resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 2.791,54 punti. Poco sopra la parità il(+0,28%); senza direzione l'(+0,17%).(+0,56%),(+0,48%) e(+0,44%) in buona luce sul listino S&P 500.del Dow Jones,(+1,86%),(+1,25%),(+1,07%) e(+1,00%). Le peggiori performance, invece, si registrano su-2,40%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,66%.Al top tra i, si posizionano(+5,00%),(+4,31%),(+2,94%) e(+2,76%). Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,18%.scende dell'1,10%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,96%.