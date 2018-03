ANAS, nel mese di febbraio traffico in salita su tutta la rete

(Teleborsa) - Febbraio in crescita per il traffico della rete stradale e autostradale di oltre 26 mila km gestita da. L’) dellha infatti registrato una crescita dell’1,5%. In flessione invece del 2% rispetto a febbraio 2017.Rispetto al mese precedente,. Il confronto con febbraio 2017 si rivela invece in calo del 4% al Nord, del 3% al Centro, del 2% al Sud, dell’1% in Sicilia e in Sardegna., infatti l’aumento su tutta la rete a febbraio è del 7%, con un picco dell’11% al Nord, seguito dal 7% in Sardegna, dal 6% al Centro e in Sicilia, dal 4% al Sud., i mezzi pesanti riportano un calo del 3% circa su tutto il territorio, all'interno del quale però spicca la Sicilia con un positivo +2%. Dati che rivelano una stabilizzazione del traffico, a seguito della forte impennata dello scorso anno, quando a febbraio 2017 rispetto al mese precedente, si è era registrato un +10% sul segmento dei veicoli totali e un +19% su quello dei mezzi pesanti, mentre a confronto con febbraio 2016 abbiamo rispettivamente un +2% sui veicoli totali e un +4% sui mezzi pesanti.sono stati registrati sul(con un picco all'interno del mese di 165.194 veicoli), sulla(picco di 127.977 veicoli), sulla strada statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" (114.637) e sull'autostrada 91 "Roma Fiumicino" (95.934).“Siena Firenze" presso Monteriggioni, in provincia di(picco di 11.754 veicoli), la RA13 "" a Trieste (9.668), il Grande Raccordo Anulare di Roma (8.894), la strada statale 16 “Adriatica”, all’altezza di Bari (8.368 mezzi), la A2 "", in prossimità di Salerno (7.905 veicoli).