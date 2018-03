BB Biotech, ok dei soci al dividendo

BB Biotech

(Teleborsa) - Gli azionisti diriuniti in assemblea ordinaria hanno approvato la distribuzione di un dividendo di. Tale importo verrà messo in pagamento il 19 marzo 2018, con record date fissata il 16 marzo 2018 e data di stacco il 15 marzo 2018.Gli azionisti, inoltre, hanno. Sono stati quindiriconfermaticome Presidente del Consiglio di Amministrazione, Clive Meanwell e Klaus Strein come membri del Consiglio di Amministrazione per un mandato della durata di un anno, fino alla conclusione della successiva Assemblea generale ordinaria.