Borse più prudenti al giro di boa e dopo inflazione USA

(Teleborsa) -, anche dopo il dato sull'inflazione USA , che conferma un'accelerazione in linea con le attese. I future USA intanto mostrano segnali positivi, anticipando una buona partenza per la borsa americana.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,237. Sulla parità lo, che rimane a quota 136 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,98%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,22%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,42%, poco mossa, che mostra un +0,14%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 22.795 punti.di Milano, troviamo(+3,49%), dopo l'upgrade a Buy di kepler Cheuvreux Bene(+2,43%), dopo i conti 2017 ed i giudizi degli analisti in denaro(+1,43%) e(+1,18%).La peggiore si conferma, che continua la seduta con -3,51%, per effetto di realizzi e della bocciatura di JP Morgan Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,93%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,9%.