ENAC: nel 2017 aumenta il traffico aereo. Passeggeri in salita del 6,2%

(Teleborsa) - Sono oltre 174,6 milioni i passeggeri transitati negli aeroporti nazionali nel 2017,. L'aeroporto principale si conferma quello dicon quasi 41 milioni che gestisce oltre il 23% del totale del traffico, seguito da. I "Dati di Traffico 2017" sono stati diffusi dall'"L'Italia riparte. Il forte aumento del traffico aereo che registriamo nell'ultimo anno è la dimostrazione del buon lavoro fatto per rendere più forti e competitive le nostre infrastrutture. Un risultato che va oltre le più rosee aspettative", ha evidenziato il Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,che ha poiaggiunto: "siamo in linea con gli altri Paesi europei. Non era scontato. I nostri scali offrono una qualità e un servizio evidentemente apprezzati dai passeggeri. La sfida futura e già messa in campo è quella di connettere e integrare le nostre reti infrastrutturali", ha concluso."Nel 2017, come avvenuto negli anni precedenti – ha commentato ildell'– si consolidano ulteriormente i dati di crescita del trasporto aereo in Italia, con un aumento del 6,2% sul 2016, in linea con gli altri Paesi dell’Unione Europea. La maggior richiesta di movimento deve andare di pari passo con le necessità dei passeggeri, che sono il motore del sistema, e quindi con la qualità dei servizi offerti sia dalle compagnie aeree, sia dagli aeroporti. È una sfida che deve essere perseguita e vinta affinché il trasporto aereo nazionale continui a rappresentare un volano per la nostra economia e a competere a livelli elevati nel panorama internazionale".(decollo o atterraggio di un aeromobile su un aeroporto) del 2,4% rispetto al 2016, per un totale di oltre 1,3 milioni di movimenti.Più rilevante, invece, l'aumento del trasporto cargo (merce + posta) con un totale di 1.090.923 tonnellate, il 9,2% in più del 2016.Per ilsi conferma l'aeroporto maggiormente utilizzato,e con un aumento del 7,5%,Per il traffico di(che comprende sostanzialmente le attività degli Aeroclub, delle scuole di volo, dei piccoli aerei privati e i servizi di lavoro aereo pubblicitari, aerofotografici, di rilevazione, spargimento di sostanze a altro), tra i dati pervenuti all'il primo aeroporto per numero di movimenti risulta, con 26.298 movimenti, mentre al secondo posto troviamo(21.263 movimenti) e al terzo(21.123 movimenti).Il mese che ha registrato il maggior numero di passeggeri è stato luglio, mentre febbraio è stato il mese con il minor traffico.