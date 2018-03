Giappone: in calo a gennaio l'indice dell'attività terziaria

(Teleborsa) - In calo a gennaio l'attività dei servizi in. L'indice dell'attività terziaria si è attestato infatti a 105,2 punti in calo dello 0,6% dal mese precedente. Lo comunica ilIl dato risulta leggermente al di sotto delle attese degli analisti, che erano per un decremento dello 0,2%, ma mostra un peggioramento dopo il -0,2% del mese precedente.Tra i settori che hanno registrato l'incremento maggiore su base annua c'è quello medico e della trasmissione e produzione elettrica, quello relativo alle vendite all'ingrosso.