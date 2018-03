Lufthansa ci ripensa, retromarcia su nuovi colori...e su Alitalia?

(Teleborsa) - Insomma, sembra che anche aiper un vettore globale che si fregia, al contempo, della prestigiosa "Quinta Stella" Skytrax.E’ proprio notizia degli ultimi giorni la clamorosa marcia indietro del vettore tedesco di rivalutare la scelta cromatica di nuovo logo e livrea per i propri quasi 300 aeromobili praticamente di quasi tutti i tipi sul mercato che compongono la flotta. Spiegano da Francoforte in una sommessa nota cheTuttavia,. E’ indubbio, sostengono tuttavia critici ed esperti, cheA dirla tutta, non sarebbe servitoe che lafosse davveroCon gli occhi attenti di Roma,Infatti, anche sulla, dopo l’ultima virata di estreme incompatibilità in termini diUn piccolo passo indietro:, che sfreccia stilizzata dinnanzi a un grande sole d’orato ormai tramontato nella nuova non indovinata livrea,con aspri commenti e giudizi negativi per la, quella inconfondibile nota tra il giallo e il blu brillante,L’origine della rivisitazione del marchio nasceva,Ecco quindi assumere coll’identità totale della marca perché di impatto, "colore che emanaCon l’occasione,. Colore, oltretutto, di certo non di buon auspicio per chi viaggia, per chi investe in un’acquisizione e, in altre parole, per chi voglia spiccare il volo., col giallo grande assente sul timone di coda, a maggior ragione se alla vista più nero che blu.Già nelè prevista la, nel quadro di un piano che i. C’è chi pensa addirittura cheche racchiude, per ora,e le parole apposte in una nota dasembravano già più che dimenticate, sin dalla vigilia delle nostre elezioni dai previsti esiti molto incerti. E ora che i risultati del voto, previsti o imprevisti che fossero, dovrebbe aver per i tedeschi complicato ulteriormente le cose per il soffiare di un venticello dal sapore più che nazionalistico. Intanto Lufthansa,La piccola cicogna bianca, addirittura snellita rispetto a prima, su una piccola superficie più nera che blu, si perde davveroUna cosa è certa, semmai Lufthansa dovesse davvero posare le proprie ali su Alitalia, ben venga nel riportare un po' di rigore e lungimiranza teutonica.Ma giù le mani dalle cromie del nostro bel tricolore!