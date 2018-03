Mondadori, ricavi stabili nel 2017. Utili in aumento

Mondadori

(Teleborsa) - Il gruppoha chiuso il 2017 con ricavi pari a 1,268 miliardi di euro registrando un lieve incremento (+0,4%) rispetto al 2016, (su base pro-forma -0,9%). Il risultato netto di 30,4 milioni è balzato del 35% se confrontato con il dato di un anno prima.L' ebitda adjusted ammonta a 106,3 milioni: -2,2 milioni rispetto al 2016 (+6,3% su base pro-forma).Lasi attesta a fine 2017 a -189,2 milioni in miglioramento di 74,4 milioni, con un rapporto PFN/Ebitda adjusted pari a 1,8.L’areaha contribuito per circa il 70% all’Ebitda di Gruppo, con una marginalità del 14% e con una crescita del 12%, a parità di consolidamento di Rizzoli Libri, rispetto all’Ebitda adjusted del 2016. L’areaha proseguito il percorso di recupero di redditività, con un Ebitda adjusted pari a 15,4 milioni di euro, in crescita del 47,3% rispetto all’esercizio precedente. L’areaha invece registrato un calo della redditività percentuale dal 10% all’8,5%, riuscendo a mitigare solo in parte gli effetti della rilevante contrazione dei mercati.