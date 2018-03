Privatizzazione aeroporti di Parigi: c’è anche Benetton

(Teleborsa) - Dopo il controllo dell’aeroporto di Nizza, ilpotrebbe inserirsi nel processo di privatizzazione degli aeroporti pariginiMossa chestarebbe per decidere allo scopo di recuperare imancanti al piano di finanziamento del Fondo per l’innovazione delle imprese.La notizia ha preso consistenza negli ultimi giorni e addirittura nelle ultime ore nella capitale francese, dove, a livello governativo, si sarebbero susseguite riunioni sul tema.ha superato inel 2017, dieci in meno di Londra Heathrow, che lo precede in testa alla graduatoria dei maggiori scali europei. Quello diè al 12esimo posto con quasiregistrati lo scorso anno., con 98 milioni di passeggeri, alle spalle di Londra Heathrow e Gatwick che nel 2017 hanno sommato 120 milioni.