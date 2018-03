Trivelle, via libera a ricerche gas nell'Adriatico

(Teleborsa) - Il Consiglio di Stato respingendo i, contro il ministero dell'Ambiente e la società Spectrum Geo Lfd, ha dato il via libera alla prosecuzione di attività di trivellazione, ovvero di prospezione e ricerca di gas al largo della costa adriatica.Sbloccate quindi le ricerche con illetteralmente "pistola ad aria" che permette di utilizzare la pressione dell'aria per creare piccoli sommovimenti nel sottosuolo marino e consente di captare dei segnali per capire se c'è presenza di gas o petrolio.La sentenza arrivata dal Consiglio di Stato riguarda l'intera, per un totale di circa: la prima di 13.700 chilometri quadrati, da Rimini a Termoli, e la seconda di 16.210 chilometri quadrati, da Rodi Garganico a Santa Cesarea Terme.