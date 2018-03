Trump rimuove il segretario di Stato Tillerson

(Teleborsa) -ha rimosso dal suo incarico,e lo ha sostituito dall'attuale direttore della CIA (Central Intelligence Agency)L'inquilino della casa Bianca ha precisato di averche ha confermato via twitter: “Mike Pompeo, direttore della CIA, diventerà il nostro nuovo Segretario di Stato. Farà un fantastico lavoro! Grazie a Rex Tillerson per il suo servizio! Gina Haspel diventerà il nuovo direttore della CIA, prima donna a essere scelta per questo. Congratulazioni a tutti!”, ha scritto Trump su Twitter.Trump. Il sottosegretario agli Esteri, Steve Goldstein ha, infatti, sottolineato con una nota che Tillerson non conosce le ragioni del suo licenziamento e che avrebbe voluto continuare per seguire "i progressi cruciali in tema di sicurezza nazionale".