CVS Health

Aetna

(Teleborsa) - Gli azionisti dihanno detto sì alla fusione fra le due società.L'accordo dopo aver ricevuto i necessari via libera dalle autorità dovrebbe essere finalizzato nella seconda metà di quest'anno.CVS ha messo sul piatto 68 miliardi di dollari per Aetna, la terza compagnia di assicurazione sanitaria americana.In base all'accordo, gli azionisti Aetna riceveranno 207 dollari per azione, di cui 145 in contanti e il resto in titoli.