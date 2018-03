Wall Street chiude la giornata in rosso

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Information Technology

Finanziario

Energia

United Health

Johnson & Johnson

General Electric

Microsoft

American Express

Goldman Sachs

Biogen

J.B. Hunt Transport Serv

Gilead Sciences

Ross Stores

Qualcomm

Alexion Pharmaceuticals

Expedia

Jd.Com

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta sotto la parità, con ilche lima lo 0,68%; sulla stessa linea, in lieve calo lo, che archivia la giornata sotto la parità a 2.765,31 punti. Cali più marcati per il(-1,19%); variazioni negative per lo(-0,76%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,21%),(-1,09%) e(-0,72%).Tra i(+1,83%) e(+1,30%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,40%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,44%.Giornata no per, che registra un ribasso del 2,34%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,81%.Al top tra i, si posizionano(+1,19%),(+0,97%),(+0,81%) e(+0,75%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,95%, dopoSessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,72%.In caduta libera, che affonda del 4,29%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,67 punti percentuali.