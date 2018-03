Efficienza, nel 2017 cresce la spesa per l'Attestato di Prestazione Energetica

(Teleborsa) - Nel 2017 la spesa per l'Attestato di Prestazione Energetica () continua a crescere con una spesa media prevista pari a 155 euro.Guardando ai prezzi rilevati nei capoluoghi di regione e prendendo a campione un bilocale di 79 metri quadrati emerge che il(220 euro) e(190 euro) alla guida, seguite però da(180 euro) in luogo di(170 euro). Molto interessante il caso del capoluogo friulano che si caratterizza per una stabilizzazione dei costi e non vede alcuna variazione percentuale in termini di costi previsti per un. I dati sono stati elaborati dall'Osservatorio di ProntoPro che ha analizzato i preventivi inviati dai certificatori energetici.L'attestato, che ha una validità decennale, deve essere sempre accompagnato dal libretto di impianto e dal rapporto di controllo di efficienza. La crescita dei costi per la realizzazione degli attestati energetici varia molto a seconda delle città prese in considerazione.sono i capoluoghi di regione in cui l’aumento percentuale dei costi è più importante: si va dal 33% di Campobasso al 30% di Potenza. Ciò nonostante,. Il capoluogo lucano è comunque secondo nel podio delle città più economiche, è infatti preceduto da, il 4% in più rispetto all'anno scorso. Terzo posto per Ancona, Perugia e Torino, con una spesa media pari a 135 euro.Solo. Si tratta di, in cui si riscontra un calo dei costi dal 16% (Perugia) al 7% (Venezia).