Germania, inflazione febbraio confermata in salita

(Teleborsa) - Confermata al rialzo l'inflazione in Germania del mese di febbraio.Secondo l'ufficio statistico, nel mese in esame, isono saliti dello 0,5% su base mensile come stimato dagli analisti e confermando la lettura preliminare, fornita lo scorso mese.Sula crescita registra una salita del +1,4% confermando la prima lettura ed in linea con le stime di consensus. Il dato del mese scorso era pari al +1,7%.Quanto all'i, i prezzi al consumo sono saliti dello 0,5% su mese e dell'1,2% su anno, confermando la stima preliminare.