In rosso la Borsa americana

(Teleborsa) - Sessione negativa per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 1,00%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite lo, che chiude a 2.749,48 punti. In rosso il(-1,19%), come l'S&P 100 (-0,6%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,32%),(-1,27%) e(-1,20%).ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones. Le più forti vendite si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,48%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,22%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,53%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,47%.Al top tra i, si posizionano(+3,88%),(+3,42%),(+1,79%) e(+1,69%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,45%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,94%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,38%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,59%.