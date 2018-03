Scuola, mobilità al via fra dubbi e perplessità

(Teleborsa) -. Il piano prevede che, a partire dale, almenodella scuola chiedano di spostarsi sui tanti posti vacanti e disponibili: di questi, ilsaranno assegnati aie il 1per iNello stesso periodo è prevista la presentazione delle, al fine dell’individuazione deiche saranno obbligati a presentare anche loro domanda di trasferimento. Le date sono state già prefissate e variano a seconda del ruolo professionaleIl sindacato della scuola, forte dei numerosissimi successi ottenuti con i ricorsi, ha organizzato una serie di incontri tematici sullae deciso di offrire una consulenza gratuita per la compilazione delle domande di mobilità."Abbiamo deciso di attivare sportelli e seminari, a seguito delle numerosissime domande che ogni giorno raccogliamo dal personale, ancora una volta disorientato dinanzi alla mole di cavilli e burocrazia che caratterizza la mobilità scolastica italiana: lo stesso personale scolastico è infatti cosciente che inserire o meno una X su un modello di domanda può essere decisivo per ottenere il trasferimento", ha spiegato il Presidente del sindacato Marcello Pacifico, aggiungendo "la nostra assistenza riguarda, inoltre, la tutela dei loro diritti, nuovamente lesi da norme inique e discriminanti: per questo, continuiamo a patrocinare ricorsi per docenti e Ata".